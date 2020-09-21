Obladaet выпустил клип на песню «For Mula»

Российский рэпер Obladaet поделился клипом на сингл «For Mula», вышедший пару дней назад. Видео можно посмотреть на ютьюб-канале артиста. В нем появляются звезды локальной рэп-сцены OG Buda, Mayot и Yanix.

Трек для Obladaet спродюсировал британец Ghosty, работавший с такими артистами, как Dave и Headie One. Рэпер продолжает экспериментировать с дриллом и эстетикой современной UK-сцены.

Obladaet — псевдоним 29-летнего уроженца Иркутска Назара Вотякова, ныне живущего в Петербурге. Несколько лет назад он показал пример сильного хип-хопа по-русски на альбомах «Double Tap» и «Files», а в прошлом октябре выпустил EP «3D19». Незадолго после выхода пластинки «Афиша Daily» поговорила с рэпером о комментариях «Обла исписался», новом мини-альбоме и школьном криминале.