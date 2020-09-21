Власти Беларуси назвали стрельбу по журналистке «Нашей нивы» «несчастным случаем на производстве»

Власти Беларуси назвали стрельбу по журналистке «Нашей нивы» Наталье Лубневской во время акции протеста «несчастным случаем на производстве». За этот «инцидент», который, по мнению госорганов, издание должно было предотвратить, его оштрафуют. Об этом заявил главный редактор «Нашей нивы» Егор Марцинович.

По словам Марциновича, штраф выпишет трудовая инспекция. Издание, считают в государственных органах, должно было в течение трех дней провести расследование инцидента и обратиться в соответствующие инстанции.

Главный редактор «Нашей нивы» добавил, что такая ситуация произошла впервые, и у редакции нет алгоритмов действия в таких случаях.

Лубневскую ранили 10 августа на Кальварийской улице в Минске, где она работала на протестах в качестве журналиста. На видео, выложенном «Нашей нивой», видно, как сотрудник спецназа стреляет в ногу журналистке резиновой пулей. При этом Лубневская была одета в синий жилет прессы.

Журналистка провела в больнице 38 дней и подала заявление в Следственный комитет Беларуси. Сотрудники ведомства дважды допрашивали ее, однако уголовное дело так и не возбудили.