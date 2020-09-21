Центробанк хочет запретить учитывать гендер при расчете тарифа ОСАГО

Руководство Центробанка хочет пересмотреть факторы, которые влияют на формирование цены тарифов ОСАГО — ранее среди них обнаружили дискриминационные пункты, сообщает «Коммерсант».

Речь идет об изменениях в законе об ОСАГО, которые вступили в силу 24 августа. Страховые компании получили больше свободы в определении стоимости полиса, но, как оказалось, закон предполагает рассчитывать тариф исходя из пола автомобилиста или автомобилистки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что при расчете тарифа необходимо сделать недопустимыми такие факторы, как национальность, расу, язык, политическую ориентацию. К этому списку могут прибавить и пол.

«Статистика показывает, что пол водителя является статистически значимым фактором, и водители-женщины в целом несут меньший риск, чем водители-мужчины. Мы продолжим смотреть за развитием ситуации и, если увидим какие‑либо перекосы в ценообразовании, вернемся к обсуждению факторов, которые компании не могут использовать», — сообщили изданию представители Центробанка.

Тем не менее несмотря на заверения представителей ЦБ женщинам все же приходится платить за обязательное страхование больше, чем мужчинам, причем чем они моложе тем дороже им обходится полис. Так, для водителей 18-25 лет полис ОСАГО стоит в среднем 6300 рублей, для водительниц того же возраста — уже 8200.

Сами страховщики уверяют, что пол — незначительный фактор при расчете тарифа (но не отрицают, что он действительно есть). Представители крупных компаний также сообщили, что женщины попадают в аварии немного чаще мужчин, но ущерб наносят гораздо меньше и в целом водят автомобили аккуратнее.