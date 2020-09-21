ЕСПЧ потребовал у России предоставить методику по оценке рисков для жертв домашнего насилия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спросил у России, занимаются ли чиновники разработкой и реализацией стратегии по оценке рисков для жертв домашнего насилия. Если такая методика имеется, ЕСПЧ потребовал предоставить ее. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Запрос ЕСПЧ связан с делом Анны Овчинниковой, которую в 2018 году убил ее собственный муж. Европейских судей интересует, в том числе, приняли ли правоохранители все необходимые меры после того, как женщина пожаловалась на угрозы убийством, провели ли эффективное расследование обстоятельств гибели Овчинниковой.

Интересы отца девушки представляет в европейском суде куратор направления по защите прав женщин и детей в «Зоне права» Валентина Фролова. По ее словам, протоколы для оценки рисков потенциальных жертв семейного насилия есть во многих странах, но в России ничего подобного не применяется. Такие методики позволяют оценить уровень опасности в семье и установить запрет определенных действий для агрессора.

Анна Овчинникова умерла в сентябре 2018 года. Пьяный муж Александр Ануфриев задушил ее и, чтобы скрыть следы преступления, поместил труп в чемодан и закопал. В течение месяца до трагедии женщина сообщила в полицию об угрозе убийством и четырех случаях насилия в семье.

Осенью 2019 года Ануфриева приговорили к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, а также умышленном уничтожении и повреждении имущества. Однако по статье об угрозе убийством мужчину оправдали.