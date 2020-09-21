перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Беларуси назвали стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» «несчастным случаем на производстве» 17:54
Центробанк хочет запретить учитывать гендер при расчете тарифа ОСАГО 17:51
geralt/Pixabay «Нож» опубликовал статью, полностью написанную нейросетью. Только единицы заметили подвох
«Нож» опубликовал статью, полностью написанную нейросетью. Только единицы заметили подвох 17:36
Премия Jager Music Awards открыла прием заявок в номинации Young Blood 17:27
ЕСПЧ потребовал у России предоставить методику по оценке рисков для жертв домашнего насилия 16:32
Навальный потребовал вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления 16:03
Проект «Академия звука» открыл прием заявок от начинающих музыкантов 16:02
Europa Press Sports/Getty Images Триатлонист перед финишем сбился и побежал не в ту сторону. Другой спортсмен отдал ему свою медаль
Триатлонист перед финишем сбился и побежал не в ту сторону. Другой спортсмен отдал ему свою медаль 15:36
Apple запустила в России программу расширенной гарантии. По ней можно чинить даже разбитый экран! 15:09
Быстрее всего коронавирус распространяется в церквях. Риск заражения там в 4 раза выше, чем в метро 14:57
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы и о важности настоящей любви 14:42
Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством 14:20
Mika Baumeister/Unsplash Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре
Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре 13:51
Пушкинский музей, Delivery Club и «Кухня на районе» посвятили меню картине Клода Моне 13:17
Российские музыканты проведут в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов 13:16
Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале 12:45
Адвокат: экспертиза показала, что Тесак не мог нанести обнаруженные на его теле травмы 12:27
Ксения Собчак/YouTube Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской
Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской 12:00
Билл Гейтс: пандемия закончится к 2022 году 11:56
Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 90 рублей 11:08
Отключить рекламу

ЕСПЧ потребовал у России предоставить методику по оценке рисков для жертв домашнего насилия

Семён Гудошников
Сегодня в 16:32

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спросил у России, занимаются ли чиновники разработкой и реализацией стратегии по оценке рисков для жертв домашнего насилия. Если такая методика имеется, ЕСПЧ потребовал предоставить ее. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Запрос ЕСПЧ связан с делом Анны Овчинниковой, которую в 2018 году убил ее собственный муж. Европейских судей интересует, в том числе, приняли ли правоохранители все необходимые меры после того, как женщина пожаловалась на угрозы убийством, провели ли эффективное расследование обстоятельств гибели Овчинниковой.

Интересы отца девушки представляет в европейском суде куратор направления по защите прав женщин и детей в «Зоне права» Валентина Фролова. По ее словам, протоколы для оценки рисков потенциальных жертв семейного насилия есть во многих странах, но в России ничего подобного не применяется. Такие методики позволяют оценить уровень опасности в семье и установить запрет определенных действий для агрессора.

Анна Овчинникова умерла в сентябре 2018 года. Пьяный муж Александр Ануфриев задушил ее и, чтобы скрыть следы преступления, поместил труп в чемодан и закопал. В течение месяца до трагедии женщина сообщила в полицию об угрозе убийством и четырех случаях насилия в семье.

Осенью 2019 года Ануфриева приговорили к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, а также умышленном уничтожении и повреждении имущества. Однако по статье об угрозе убийством мужчину оправдали.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
ЕСПЧ
Люди
Александр Ануфриев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить