Премия Jager Music Awards открыла прием заявок в номинации Young Blood

Премия Jager Music Awards запустила прием заявок от начинающих музыкантов и других творцов из России, Беларуси и Казахстана на номинацию Young Blood. Подать их можно на сайте премии.

В этом году церемония вручения премии пройдет уже в седьмой раз, и теперь ее организаторы решили отказаться от жанровых ограничений: «Современная музыка больше не укладывается в ячейки», — утверждают они. Основными номинациями останутся «Артист года», «Трек года», «Видео года», «Комьюнити года» и «Вклад в индустрию».

Young Blood Project должен расширить рамки премии и открыть миру людей, которые занимаются настоящим творчеством, будь они художниками, активистами, операторами, кураторами и кем угодно. Победитель в этой номинации примет участие в секретном проекте компании Jägermeister.