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Навальный потребовал вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления

Семён Гудошников
Сегодня в 16:03

Политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал, чтобы ему вернули одежду, в которой он был в день своего отравления — 20 августа. Об этом говорится в его первой за последний месяц записи в блоге.

По словам Навального, 30 дней «доследственной проверки», которые прошли с момента отравления, были использованы правоохранительными органами, чтобы спрятать улику — одежду политика, в которой он находился.

«Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК», — пишет Навальный в своем блоге.

При этом ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что эксперты не обнаружили в личных вещах Навального отравляющих или опасных веществ. Кроме того, одежда находится не у омских медиков, а у следственных органов, утверждают в пресс-службе регионального Минздрава.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы.

В Германии у главы ФБК нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. При этом в Кремле утверждают, что Навальный улетел из России без признаков отравления, а Генпрокуратура не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

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