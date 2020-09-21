Триатлонист перед финишем сбился и побежал не в ту сторону. Другой спортсмен отдал ему свою медаль

Испанский триатлонист Диего Ментрида уступил бронзовую медаль сопернику — британцу Джеймсу Тиглю, который в нескольких метрах от финиша сбился с пути и случайно побежал в обратную сторону. Об этом пишет Би-би-си.

Во время соревнований в Севилье Ментрида бежал четвертым, когда Тигль, который занимал третье место, случайно пропустил последний поворот перед финишем и побежал не в ту сторону. Однако Ментрида дождался, пока Тигль вернется на трассу, и перед самым финишем пропустил его.