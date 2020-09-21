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Триатлонист перед финишем сбился и побежал не в ту сторону. Другой спортсмен отдал ему свою медаль

Семён Гудошников
Сегодня в 15:36

Испанский триатлонист Диего Ментрида уступил бронзовую медаль сопернику — британцу Джеймсу Тиглю, который в нескольких метрах от финиша сбился с пути и случайно побежал в обратную сторону. Об этом пишет Би-би-си.

Во время соревнований в Севилье Ментрида бежал четвертым, когда Тигль, который занимал третье место, случайно пропустил последний поворот перед финишем и побежал не в ту сторону. Однако Ментрида дождался, пока Тигль вернется на трассу, и перед самым финишем пропустил его.

«Когда я увидел, что он сбился с пути, я просто остановился и стал ждать. Джеймс точно заслужил эту медаль», — заявил Ментрида. По его словам, он не видит ничего героического в своем поступке и поступил бы так не раздумывая и в следующий раз.

Организаторы соревнований решили наравне с Тиглем наградить Ментриду бронзовой медалью и призовыми 300 евро. Победитель гонки Хавьер Гомес Нойя назвал этот жест «лучшим в истории бега».

Ранее «Афиша Daily» публиковала монологи московских спортсменов о том, как пробежать свои 5, 10, 15, 42 и 50 км.

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