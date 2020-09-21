Проект «Академия звука» открыл прием заявок от начинающих музыкантов

Проект «Академия звука» открыл прием заявок для начинающих музыкантов, которые желают получить новые знания о музыке и запустить свою карьеру. Заявку можно отправить до 18 октября на сайте проекта.
Для участия в конкурсе необходимо выложить видеозапись со своим выступлением с авторской песней (в любом жанре) и хештегом #АкадемияЗвука. Запись должна быть доступна до 18 октября, а участвовать в отборе могут только совершеннолетние музыканты.
40 победителей получат две недели обучения работе в студии и на сцене. Учить их будут эксперты индустрии в специальных музыкальных лагерях в Нижнем Новгороде и Новосибирске. После этого у музыкантов появится возможность выпустить свой трек и выступить на итоговом концерте в Петербурге. Кроме того, кто‑то из участников получит контракт с «ТНТ Music» — канал снимет клип и займется продвижением артиста.
Выбирать победителей будут Андрей Рыжков (Moscow Music School), Dequine, VISNU (клипмейкер), Андриан Мельников (генпродюсер лейбла «ТНТ Music»), Александр Горбачев, Алиса По («Психо Daily»), Андрей Клюкин («Дикая мята»), Вадим Чувашев («Родной звук»), Илья Мамай (Booking Machine), Катя Комиссарова («Яндекс.Музыка»), Константин Сидорков («ВКонтакте»), Никита Забелин, Николай Овчинников («Афиша Daily»), Николай Редькин (The Flow, «Вписка»), Олег Розов (The Orchard), Павел Яблонский (The Village), Полина Nomore (стилист), Саша Сахарная (фотограф), «Хадн дадн».
Сам проект подготовили Роскультцентр, «Центр кинофестивалей и международных программ», агентство «Параллель», mgmt.run и Фонд президентских грантов.