Проект «Академия звука» открыл прием заявок от начинающих музыкантов

Проект «Академия звука» открыл прием заявок для начинающих музыкантов, которые желают получить новые знания о музыке и запустить свою карьеру. Заявку можно отправить до 18 октября на сайте проекта.

Для участия в конкурсе необходимо выложить видеозапись со своим выступлением с авторской песней (в любом жанре) и хештегом #АкадемияЗвука. Запись должна быть доступна до 18 октября, а участвовать в отборе могут только совершеннолетние музыканты.

40 победителей получат две недели обучения работе в студии и на сцене. Учить их будут эксперты индустрии в специальных музыкальных лагерях в Нижнем Новгороде и Новосибирске. После этого у музыкантов появится возможность выпустить свой трек и выступить на итоговом концерте в Петербурге. Кроме того, кто‑то из участников получит контракт с «ТНТ Music» — канал снимет клип и займется продвижением артиста.