Apple запустила в России программу расширенной гарантии. По ней можно чинить даже разбитый экран!

Компания Apple запустила в России программу расширенной гарантии AppleCare+, которая позволит бесплатно чинить гаджеты в любом авторизованном сервисном центре по всему миру. На это обратило внимание издание vc.ru.

Программа расширенной гарантии выбирается под определенное устройство и привязывается к его серийному номеру, поэтому у AppleCare+ нет фиксированной стоимости. Цены на гарантию наушников AirPods могут начинаться от 2000 рублей, а за программу AppleCare+ для флагманских моделей MacBook Pro пользователям придется отдать до 30 тыс. рублей.

В AppleCare+ входят, помимо обслуживания и ремонта в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру, бесплатная замена смартфона на время ремонта iPhone, возможность совершать до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения, включая разбитый экран, а также услуга ремонта техники на дому. Кроме того, покупатель сможет отправить любое устройство в сервисный центр курьером бесплатно на территории России.

Клиенты могут приобрести AppleCare+ на любую технику компании спустя 60 дней с момента совершения покупки. Приобрести расширенную гарантию можно на сайте Apple — для этого нужно указать серийный номер устройства и выбрать AppleCare+ Coverage Available.