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Быстрее всего коронавирус распространяется в церквях. Риск заражения там в 4 раза выше, чем в метро

Семён Гудошников
Сегодня в 14:57

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что быстрее всего коронавирус распространяется в местах богослужений. Риск заражения там в четыре раза выше, чем в любом общественном транспорте. Препринт их исследования опубликован на портале Oxford Academic.

Ученые проанализировали способы заражения случайной выборки из более чем тысячи человек, проживающих в Мэриленде. Оказалось, что вероятность заразиться коронавирусом была в 16 раз выше среди тех людей, которые посещали места богослужений хотя бы три раза в неделю.

При этом вероятность заразиться COVID-19 в метро была в четыре раза выше, чем при соблюдении социального дистанцирования.

Несмотря на это, места богослужения, где соблюдают процедуры безопасности, могут стать менее опасными, считают ученые. Однако чаще всего церковные служащие не принимают всерьез рекомендации врачей и становятся эпицентрами распространения инфекции.

В Москве во время первой волны COVID-19 проходили пасхальные службы для вип-гостей. Глава РПЦ Патриарх Кирилл объяснял верующим, как относиться к пандемии, — сначала он предложил рассматривать коронавирус не как гнев, а как милость Божью, которая поможет осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет людей к вере, затем назвал пандемию COVID-19 божьим промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества.

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