перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple запустила в России программу расширенной гарантии. По ней можно чинить даже разбитый экран! 15:09
Быстрее всего коронавирус распространяется в церквях. Риск заражения там в 4 раза выше, чем в метро 14:57
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы и о важности настоящей любви 14:42
Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством 14:20
Mika Baumeister/Unsplash Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре
Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре 13:51
Пушкинский музей, Delivery Club и «Кухня на районе» посвятили меню картине Клода Моне 13:17
Российские музыканты проведут в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов 13:16
Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале 12:45
Адвокат: экспертиза показала, что Тесак не мог нанести обнаруженные на его теле травмы 12:27
Ксения Собчак/YouTube Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской
Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской 12:00
Билл Гейтс: пандемия закончится к 2022 году 11:56
Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 90 рублей 11:08
В Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России 11:00
Первопроходцы шугейза Slowdive начали работу над новым альбомом 10:56
В России за сутки выявили 6196 случаев коронавируса 10:44
Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» про супергероев Marvel 10:15
Пресс-служба премии «Эмми» В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года 9:53
Сделка Oracle и TikTok, плантации конопли у псковских полицейских и другие новости дня Вчера в 18:59 Дайджест
The Independent составил топ-10 подростковых фильмов, основанных на классической литературе Вчера в 17:38
В Псковской области у полицейских, подбрасывавших наркотики, нашли две плантации конопли Вчера в 16:13
Отключить рекламу

Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы и о важности настоящей любви

Илья Голубев
Сегодня в 14:42

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас проходит реабилитацию после отравления, детали которого до сих пор неясны, поделился в инстаграме своими ощущениями после пробуждения из комы и объяснил, почему считает любовь такой важной силой.

Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал и спал, и спал. Юля @yulianavalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню.

Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что‑то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что‑то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну типа я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии😍

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, несколько дней назад он опубликовал первый пост в инстаграме после отравления.

В Германии у оппозиционера нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. Недавно Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального. Два дня назад стало известно, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что Навальный улетел из России без признаков отравления, хотя следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томской гостинице. Генпрокуратура России до сих пор не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Европарламент
Генпрокуратура РФ
Люди
Алексей Навальный
Ангела Меркель
Сергей Нарышкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить