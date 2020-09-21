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Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством

Семён Гудошников
Сегодня в 14:20

Светлана Анохина, главная редакторка сайта Daptar о положении женщин на Северном Кавказе, временно покинула Дагестан после угроз убийством. Об этом пишет «Кавказский узел».

В конце июля мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, позвонил на номер Анохиной и заявил, что у него есть «указание разобраться с феминистками». После предложения журналистки встретиться с ним у отдела полиции тот сказал, что готов убить ее прямо у полицейского участка.

Анохина подала заявление в полицию, но МВД отказалось возбуждать дело «за недостаточностью оснований». Правоохранители провели проверку и даже вызывали в отделение владельца номера, но тот сказал, что не причастен к звонку. Журналистка предположила, что полицейские прикрывают звонившего, у которого, по ее мнению, есть связи в силовых ведомствах Дагестана.

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время. Так как я не получила решения об отказе в возбуждении уголовного дела, я не могу подавать в прокуратуру, в МВД по республике», — пояснила главред Daptar свое решение об отъезде.

Светлана Анохина — журналистка и активистка движения «Город наш». Ее статьи о проблеме женского обрезания в Дагестане вызвали широкий резонанс. Незадолго до получения угроз журналистка анонсировала создание группы помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

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