Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре

Пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции может прийтись на конец ноября — начало декабря 2020 года. К такому выводу пришел владелец компании-производителя лекарства от COVID-19 «Р-Фарм» Алексей Репик, пишет Forbes.

В течение следующих нескольких месяцев в России могут заразиться коронавирусной инфекцией еще более 900 тыс. человек, считает Репик. При этом за последние полгода в России COVID-19, согласно официальной статистике, переболели более 1,1 млн человек, из них 20 тыс. человек погибли.

Репик считает, что реальное количество инфицированных COVID-19 в России может быть в несколько раз больше официальных данных. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он.

В «Р-Фарм» прогнозируют, что реально в России на сегодняшний день COVID-19 могут заражаться до 15 тыс. человек ежедневно, а сам вирус начал менять модель поведения, и его стало труднее обнаружить привычными ПЦР-тестами.

Сейчас ежедневно в России фиксируются более 6000 новых случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся COVID-19 превысило 31 млн человек, 960 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,4 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).