перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple запустила в России программу расширенной гарантии. По ней можно чинить даже разбитый экран! 15:09
Быстрее всего коронавирус распространяется в церквях. Риск заражения там в 4 раза выше, чем в метро 14:57
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы и о важности настоящей любви 14:42
Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством 14:20
Mika Baumeister/Unsplash Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре
Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре 13:51
Пушкинский музей, Delivery Club и «Кухня на районе» посвятили меню картине Клода Моне 13:17
Российские музыканты проведут в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов 13:16
Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале 12:45
Адвокат: экспертиза показала, что Тесак не мог нанести обнаруженные на его теле травмы 12:27
Ксения Собчак/YouTube Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской
Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской 12:00
Билл Гейтс: пандемия закончится к 2022 году 11:56
Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 90 рублей 11:08
В Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России 11:00
Первопроходцы шугейза Slowdive начали работу над новым альбомом 10:56
В России за сутки выявили 6196 случаев коронавируса 10:44
Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» про супергероев Marvel 10:15
Пресс-служба премии «Эмми» В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года 9:53
Сделка Oracle и TikTok, плантации конопли у псковских полицейских и другие новости дня Вчера в 18:59 Дайджест
The Independent составил топ-10 подростковых фильмов, основанных на классической литературе Вчера в 17:38
В Псковской области у полицейских, подбрасывавших наркотики, нашли две плантации конопли Вчера в 16:13
Отключить рекламу

Производитель лекарства от COVID-19: вторая волна пандемии в России начнется в ноябре

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

Пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции может прийтись на конец ноября — начало декабря 2020 года. К такому выводу пришел владелец компании-производителя лекарства от COVID-19 «Р-Фарм» Алексей Репик, пишет Forbes.

В течение следующих нескольких месяцев в России могут заразиться коронавирусной инфекцией еще более 900 тыс. человек, считает Репик. При этом за последние полгода в России COVID-19, согласно официальной статистике, переболели более 1,1 млн человек, из них 20 тыс. человек погибли.

Репик считает, что реальное количество инфицированных COVID-19 в России может быть в несколько раз больше официальных данных. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он.

В «Р-Фарм» прогнозируют, что реально в России на сегодняшний день COVID-19 могут заражаться до 15 тыс. человек ежедневно, а сам вирус начал менять модель поведения, и его стало труднее обнаружить привычными ПЦР-тестами.

Сейчас ежедневно в России фиксируются более 6000 новых случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся COVID-19 превысило 31 млн человек, 960 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,4 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Р-Фарм
Forbes
Люди
Алексей Репик
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить