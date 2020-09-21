Российские музыканты проведут в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов

Российские музыканты поддержат протестующих белорусов благотворительным концертом. Они проведут 28 сентября в московском клубе Live Stars «Партизан-фест».

В мероприятии будут участвовать Андрей Макаревич («Машина времени»), Дмитрий Спирин («Тараканы»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Роман Луговых («Ромарио»), группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведущей «Партизан-феста» станет журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

«Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить «порядок» на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой.

Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!» — говорится в пресс-релизе организаторов, которым поделились «Медуза» и «Новая газета».

Начало концерта 28 сентября в 19.00, билеты стоят от 500 рублей. Все средства, собранные от продажи билетов, переведут в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает семьям пострадавших при разгоне мирных протестов в Беларуси. Посмотреть концерт можно будет и онлайн — на YouTube организуют его прямую трансляцию.