Пушкинский музей, Delivery Club и «Кухня на районе» посвятили меню картине Клода Моне

Пушкинский музей совместно с сервисами Delivery Club и «Кухня на районе» выпустили меню по мотивам классической картины Клода Моне «Завтрак на траве».

В меню вошли фирменные французские закуски: запеченный камамбер, деревенский хлеб с куриным паштетом и кедровыми орехами, багет с ростбифом и брусничным вареньем, круассан и фрукты.

Заказать позиции из сета можно с 21 сентября по 4 октября, а 10% с продаж будут переданы Пушкинскому музею. Также 4 октября будут разыграны 20 билетов в Пушкинский музей — чтобы принять участие в конкурсе, необходимо, во-первых, находиться в Москве, а во-вторых, оставить к заказу комментарий «Хочу на выставку». Результаты будут объявлены в инстаграме Delivery Club.