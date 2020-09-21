Крым, Беларусь, Алексей Навальный: Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской

Ксения Собчак взяла интервью у бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы и политического деятеля Натальи Поклонской. Поклонская настояла, чтобы они встретились в Крыму, к тому же интервью было записано в День независимости Украины.

Собчак и Поклонская поговорили о Крыме, Сергии Романове, которого называли духовником Поклонской, о ее отказе поддержать пенсионную реформу, поправках к Конституции, праве женщин на аборты, событиях в Беларуси и отравлении Алексея Навального.