Билл Гейтс: пандемия закончится к 2022 году

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае к 2022 году, хотя ситуация станет немного лучше уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox.

«В лучшем случае конец эпидемии можно ожидать приблизительно к 2022 году. Но в течение 2021 года мы должны снизить число [заражений], если, конечно, сможем объединиться [всем человечеством]. И какое счастье, что у нас есть технология разработки вакцины, что на нее выделяют деньги, что в [фармацевтических] компаниях ей заняты лучшие специалисты. Поэтому я и настроен оптимистично — пандемия не будет продолжаться бесконечно», — заявил Билл Гейтс.

По мнению миллиардера, США, по которым пандемия ударила сильнее всего, смогут вернуться к нормальной жизни следующим летом, если все будет в порядке, и эффективную вакцину от коронавируса все-таки выпустят на рынок. При этом благотворительный фонд Билла Гейтса инвестировал 650 млн долларов (почти 50 млрд рублей!) в разработку вакцины и ее распространение в том числе в бедных странах, которые не могут позволить себе ее создание или массовые закупки.

4 июня фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что в течение пяти лет направит 1,6 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить беднейшие страны жизненно важными вакцинами. Еще 100 млн долларов будут направлены на распространение вакцины от коронавируса, когда она появится.

Однако не все жители даже благополучных стран верят в благие намерения Билла Гейтса. Возникла, например, конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество с помощью этой вакцины (причем никто не может точно объяснить, зачем ему вообще это нужно, тем более что для захвата мирового господства есть не такие сложные способы). По результатам опроса Yahoo News и YouGov, в нее верят 28% американцев. Причем доля сторонников этой гипотезы выше среди республиканцев (44%) и зрителей Fox News (50%). В России о планах Гейтса чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТВ» Никита Михалков. Программу сняли с эфира, а Михалкову пришлось снимать следующий выпуск только для ютьюба.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 31 млн человек, 960 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,4 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых заражений с каждым днем только растет во всем мире. Некоторые страны (например, Израиль) снова закрываются на карантин.