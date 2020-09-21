Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 90 рублей. Это произошло впервые с 7 сентября.

Очередное падение курса рубля для россиян едва ли может стать сюрпризом после того, как в 2014 году он обвалился из‑за подешевевшей нефти и почти каждый день обновлял исторические минимумы: сначала доллар стоил 50 рублей, а через две недели — уже 60 рублей. В какой‑то момент стоимость евро тогда подскочила до 100 рублей.

Символом того времени стал сайт «Русский дзен», который вел хронику падения курсов доллара и евро на фоне расслабляющего видеоряда и умиротворяющей музыки. В этом году он снова стал актуальным, поэтому мы поговорили с его создателем Михаилом Лисняком.