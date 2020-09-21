В Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлен коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, импортированных из России. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Пробы с упаковки морепродуктов были взяты во время регулярной проверки в столице провинции, городе Чанчунь. Были сделаны два теста на коронавирус, оба показали положительный результат. Всех людей, контактировавших с зараженной продукцией, поместили под медицинское наблюдение, однако инфекции у них не выявили.

Это не первый случай, когда коронавирус попадает в Китай с импортированными продуктами. Ранее по этой причине приостановили импорт морепродуктов, произведенных индонезийской компанией PT. Putri Indah.

Китай был первой страной, где зафиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции. Сейчас все выявленные в стране случаи называют завезенными из‑за рубежа.