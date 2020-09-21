В России за сутки выявили 6196 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже третий день подряд в стране вновь фиксируют более 6000 новых заболевших.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 109 595, из них более 911 тыс. выздоровели, более 19 тыс. скончались. За последние сутки вылечились 2616 человек, умер 71 пациент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 31 млн человек, 960 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,4 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).