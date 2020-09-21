Первопроходцы шугейза Slowdive начали работу над новым альбомом

Подробностей о пластинке — даты выхода, списка треков или хотя бы названия — пока не прозвучало, но можно ожидать , что они появятся в скором времени.

Группа Slowdive была образована в далеком 1989 году, но распалась уже в 1995-м — к третьему альбому она потеряла внимание аудитории и музыкальной прессы, переключившей тогда внимание на бурно расцветший брит-поп в лице Oasis и Blur. В 2014-м музыканты снова собрались вместе и вернулись к концертной деятельности, а в 2015 году даже добрались до Москвы («Афиша Daily» тогда взяла интервью у лидера группы Нила Халстеда). Наконец, в 2016 году на радость фанатам музыканты выдали новый альбом (спустя 21 год после предыдущего!).