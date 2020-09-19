Митинги в Минске и Хабаровске, новый пост от Навального и другие новости дня

В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса. Это максимальный показатель за два месяца. За все время в стране был зарегистрирован 1 097 251 пациент с COVID-19.

Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. С 21 сентября — с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, а с 27 сентября — с Южной Кореей. Рейсы будут выполняться «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

В Хабаровске вновь прошла несанкционированная акция протеста. На этот раз протестующим пытались помешать с помощью классической музыки: на площади, где собрались демонстранты, устроили аудиоконцерт, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, который родился в декабре.

Сегодня в Минске проходит «Блестящий марш». Силовики задерживают его участниц, в автозаке оказалась одна из символов белорусского протеста, 73-летняя активистка Нина Багинская. На момент публикации рассылки задержаны более 250 человек.

Алексей Навальный опубликовал в инстаграме второй пост после отравления, в котором рассказал, как проходит его восстановление. До недавнего времени политик не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Сейчас его состояние улучшается, но оппозиционеру все еще трудно даже налить себе стакан воды.

На 88-м году жизни умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Она основала правозащитную организацию Women's Rights Project и всю жизнь добивалась гендерного равенства.

В Москве откроется первый в России музей тишины. В нем москвичи смогут не только отдохнуть от шума, но и лучше понять мир слабослышащих людей. «Погружение в тишину стало увлекательным и познавательным аттракционом, в котором можно увидеть себя и других с новой стороны», — говорит основательница музея.

В летнем кинотеатре Garage Screen с 21 по 24 сентября покажут фильмы с фестиваля «Кинотавр» этого года. К примеру, можно будет увидеть картину «Пугало», которая получила главную награду. После показов пройдут обсуждения с авторами фильмов.

Вышел трейлер мини-сериала «Ваша честь» от Showtime. Главную роль — судьи, который пытается спасти сына от тюрьмы, — сыграл Брайан Крэнстон. Для актера это первая большая роль в сериале после «Во все тяжкие».

Появилось несколько неожиданных новинок в музыке: витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти десяти лет молчания, опубликована ранее неизвестная песня Принса «I Need a Man».

The Weeknd рассказал, что планирует выпустить новый альбом, как только закончится глобальный карантин. Также певец хочет развивать свою карьеру в кино: по его словам, у него уже готов один «секретный» сценарий.

Наши друзья из Okko задокументировали 31-й «Кинотавр» и поговорили с его участниками. Среди них была и Анна Чиповская, которая в этом году привезла на фестиваль целых четыре картины: «Кто‑нибудь видел мою девочку?», «Вмешательство», «Машу», «Хандру». Анна рассказала о своих любимых фильмах прошедших «Кинотавров» и поделилась эмоциями от нынешнего.