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Митинги в Минске и Хабаровске, новый пост от Навального и другие новости дня 18:30 Дайджест
В Минске задерживают участниц женского марша. В автозаке — одна из символов протеста Нина Багинская 17:13
В Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне фитнес-клуба. Возбуждено уголовное дело 16:57
В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай 16:35
«Гараж» покажет фильмы из программы «Кинотавра» 16:10
В Москве задержали участников акции памяти Тесака 15:34
«В тишине»/Instagram В Москве откроется первый в России музей тишины
В Москве откроется первый в России музей тишины 14:07
В Хабаровске вновь вышли на акцию протеста. Демонстрантам пытались помешать классической музыкой 13:12
«Не узнавал людей и не понимал, как разговаривать»: Навальный выложил второй пост после отравления 12:47
Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург 12:17
Брайан Крэнстон в роли судьи спасает сына от тюрьмы в трейлере сериала «Ваша честь» 11:47
wistomsin/Unsplash Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами 11:26
В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса 11:01
Lykke Li представила кавер хита Глории Гейнор «I Will Survive» 4:00
Стоматолог удалил зуб пациенту, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет 3:08
В сети появилась ранее неопубликованная песня Принса «I Need A Man» 2:42
SALEM/YouTube Витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти 10 лет молчания
Витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти 10 лет молчания 2:16
Гарри Стайлз снимется в ЛГБТ-мелодраме «Мой полицейский» 1:38
В сети появился подкаст «Пойдем домой» для людей, которые хотят взять собаку из приюта 0:51
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Дайджест

Митинги в Минске и Хабаровске, новый пост от Навального и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:30

В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса. Это максимальный показатель за два месяца. За все время в стране был зарегистрирован 1 097 251 пациент с COVID-19.

Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. С 21 сентября — с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, а с 27 сентября — с Южной Кореей. Рейсы будут выполняться «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

В Хабаровске вновь прошла несанкционированная акция протеста. На этот раз протестующим пытались помешать с помощью классической музыки: на площади, где собрались демонстранты, устроили аудиоконцерт, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, который родился в декабре.

Сегодня в Минске проходит «Блестящий марш». Силовики задерживают его участниц, в автозаке оказалась одна из символов белорусского протеста, 73-летняя активистка Нина Багинская. На момент публикации рассылки задержаны более 250 человек.

Алексей Навальный опубликовал в инстаграме второй пост после отравления, в котором рассказал, как проходит его восстановление. До недавнего времени политик не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Сейчас его состояние улучшается, но оппозиционеру все еще трудно даже налить себе стакан воды.

На 88-м году жизни умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Она основала правозащитную организацию Women's Rights Project и всю жизнь добивалась гендерного равенства.

В Москве откроется первый в России музей тишины. В нем москвичи смогут не только отдохнуть от шума, но и лучше понять мир слабослышащих людей. «Погружение в тишину стало увлекательным и познавательным аттракционом, в котором можно увидеть себя и других с новой стороны», — говорит основательница музея.

В летнем кинотеатре Garage Screen с 21 по 24 сентября покажут фильмы с фестиваля «Кинотавр» этого года. К примеру, можно будет увидеть картину «Пугало», которая получила главную награду. После показов пройдут обсуждения с авторами фильмов.

Вышел трейлер мини-сериала «Ваша честь» от Showtime. Главную роль — судьи, который пытается спасти сына от тюрьмы, — сыграл Брайан Крэнстон. Для актера это первая большая роль в сериале после «Во все тяжкие».

Появилось несколько неожиданных новинок в музыке: витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти десяти лет молчания, опубликована ранее неизвестная песня Принса «I Need a Man».

The Weeknd рассказал, что планирует выпустить новый альбом, как только закончится глобальный карантин. Также певец хочет развивать свою карьеру в кино: по его словам, у него уже готов один «секретный» сценарий.

Наши друзья из Okko задокументировали 31-й «Кинотавр» и поговорили с его участниками. Среди них была и Анна Чиповская, которая в этом году привезла на фестиваль целых четыре картины: «Кто‑нибудь видел мою девочку?», «Вмешательство», «Машу», «Хандру». Анна рассказала о своих любимых фильмах прошедших «Кинотавров» и поделилась эмоциями от нынешнего.

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Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney

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