В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай

В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Трамвай будут тестировать совместно с «Яндексом», в будущем его планируют запустить по городу. «Мы верим, что за беспилотным городским транспортом будущее. Он сможет использоваться почти круглые сутки семь дней в неделю и строго придерживаться заданного расписания и маршрутов. Все эти положительные эффекты важны для нас», — отметил Ликсутов.

Заместитель мэра добавил, что беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения, так как 70% аварий происходит по вине водителей. Сейчас по московским дорогам передвигается почти сотня беспилотных автомобилей.

Французский институт при Посольстве Франции в России, мультимедийный сервис Okko и кинотеатр «Пионер» представляют ежегодный фестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон». В этом году фестиваль будет проходить в обновленном формате: фильмы будут представлены в мультимедийном сервисе Оkko с 18 по 24 сентября.

Онлайн-формат позволит зрителям всей страны познакомиться с лучшими современными французскими картинами, которые не выходили в прокат в России. Отличной новостью для любителей «Французских каникул» станет то, что посмотреть фильмы фестиваля можно будет бесплатно и без ограничений по количеству просмотров.