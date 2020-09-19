«Гараж» покажет фильмы из программы «Кинотавра»

В летнем кинотеатре Garage Screen музея «Гараж» с 21 по 24 сентября покажут фильмы с фестиваля «Кинотавр» этого года.

Первой покажут анимационную картину Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких», основанную на произведении Николая Гоголя «Нос» и одноименной опере Дмитрия Шостаковича.

22 сентября можно будет посмотреть якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова, получивший главный приз «Кинотавра», а также награду за лучшую женскую роль.

Также пройдут показы фильмов «Город уснул» Марии Игнатенко и «Конференция» Ивана И. Твердовского. После каждого сеанса будут обсуждения с режиссерами. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

Вчера на «Кинотавре» вручили награды. Мы собрали список победителей.