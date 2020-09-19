В Москве задержали участников акции памяти Тесака

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали участников акции памяти Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Несколько активистов задержали для проверки «на причастность к экстремистским преступлениям». Они держали плакаты: например, «Вечная весна в одиночной камере».
Акции памяти проходили в разных местах Москвы.
Максим Марцинкевич умер несколько дней назад в челябинском СИЗО. По официальной версии, он покончил с собой. Адвокат Тесака рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов. Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве.