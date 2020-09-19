В Москве откроется первый в России музей тишины

В Москве на следующей неделе, 26 сентября, откроется первый в России музей тишины. Об этом пишет «Российская газета».

Музей называется просто «В тишине». Его представители поясняют, что в музее москвичи смогут не только отдохнуть от шума, но и лучше понять мир слабослышащих людей — в России 13 млн человек, которые не слышат совсем.

«В мире тишины музыку слушают телом, разговаривают руками и лицом, узнают новое глазами. Погружение в тишину теперь стало, благодаря новому музею, увлекательным и познавательным аттракционом, в котором можно увидеть себя и других с новой стороны, открыть в себе скрытые возможности», — говорит основательница проекта Мария Айзина.

В музее будут проходить «тихие» экскурсии и квесты, во время которых посетители будут выполнять разные задания от гидов, а также смогут познакомиться с языком жестов и сочинить с его помощью целые рассказы. Каждый при входе будет надевать шумозащитные наушники.

Кроме того, музей пригласил слабослышащего танцора, в будущем планируется проводить мероприятия с перформерами, художниками и не только. Также в музее есть специальные программы для романтических свиданий, дней рождений и других праздников.

Подробную информацию о музее, который откроется в Кузьминском парке, можно посмотреть на сайте.