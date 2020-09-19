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«Не узнавал людей и не понимал, как разговаривать»: Навальный выложил второй пост после отравления

Анастасия Цой
Сегодня в 12:47

Политик Алексей Навальный опубликовал в инстаграме второй пост после отравления. В нем он рассказал, как проходит его восстановление.

«Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал Навальный. Он объяснил, что до недавнего времени не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это же лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — поделился оппозиционер.

Он также поблагодарил врачей берлинской клиники «Шарите»: «Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, несколько дней назад он опубликовал первый пост в инстаграм после отравления.

В Германии у оппозиционера нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. Недавно Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального. Два дня назад стало известно, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что Навальный улетел из России без признаков отравления, хотя следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томской гостинице. Генпрокуратура России до сих пор не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

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