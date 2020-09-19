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Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Анастасия Цой
Сегодня в 12:17

Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает NBC со ссылкой на председателя Верховного суда Джона Робертса. Гинзбург было 87 лет, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Рут Бейдер Гинзбург была известна как борец за права женщин и гендерное равенство. В 1972 году она стала соосновательницей организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод.

Тогда же она — первая из женщин — получила должность штатного преподавателя в Юридической школе Колумбийского университета.

В 1993 году Гинзбург стала судьей Верховного суда. Она была второй женщиной в истории США, занимавшей этот пост. В этой должности она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты.

© snl.no
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