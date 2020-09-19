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Брайан Крэнстон в роли судьи спасает сына от тюрьмы в трейлере сериала «Ваша честь»

Анастасия Цой
Сегодня в 11:47

На ютьюб-канале Showtime вышел трейлер мини-сериала «Ваша честь». Главную роль в шоу сыграл Брайан Крэнстон — для него это первая большая роль в сериале после «Во все тяжкие».

По сюжету сын судьи случайно сбивает на машине человека и в шоке уезжает с места аварии. Брайан Крэнстон в роли судьи пытается всеми способами спасти своего ребенка от тюрьмы. Ситуацию осложняет еще и то, что погибший оказывается сыном местного криминального авторитета.

«Это жуткий сериал, от просмотра которого даже мне было не по себе! Надеюсь, вам понравится», — написал в твиттере Крэнстон.

Шоураннером и сценаристом «Вашей чести» выступил Питер Моффат — автор британского сериала «Уголовное правосудие». Продюсерами стали создатели «Хорошей жены» Роберт и Мишель Кинги. Премьера сериала пройдет в декабре.

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