Брайан Крэнстон в роли судьи спасает сына от тюрьмы в трейлере сериала «Ваша честь»

На ютьюб-канале Showtime вышел трейлер мини-сериала «Ваша честь». Главную роль в шоу сыграл Брайан Крэнстон — для него это первая большая роль в сериале после «Во все тяжкие».

По сюжету сын судьи случайно сбивает на машине человека и в шоке уезжает с места аварии. Брайан Крэнстон в роли судьи пытается всеми способами спасти своего ребенка от тюрьмы. Ситуацию осложняет еще и то, что погибший оказывается сыном местного криминального авторитета.