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Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Анастасия Цой
Сегодня в 11:26

Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С 21 сентября перелеты возобновятся в Казахстан, Киргизию и Беларусь, а с 27 сентября — в Южную Корею. В штабе уточнили, что рейсы будут выполняться «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

С 1 августа Россия возобновила международное сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, а также открыла границу с Абхазией. С 15 августа можно летать в Швейцарию. В начале сентября объявили о возвращении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Запрет на полеты из России сняли Польша и Австрия.

В марте на фоне пандемии коронавируса Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства.

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