В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса в 84 регионах. До этого более 6000 новых заболевших фиксировали ровно два месяца назад. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае.