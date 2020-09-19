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В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:01

В России за сутки выявили 6065 случаев коронавируса в 84 регионах. До этого более 6000 новых заболевших фиксировали ровно два месяца назад. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 097 251, из них более 906 тыс. выздоровели, более 19 тыс. скончались. За последние сутки вылечились 5255 человек, умерли 144 пациента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 30,5 млн человек, 951 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,7 млн), на втором — Индия (5,3 млн), на третьем — Бразилия (4,4 млн).

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