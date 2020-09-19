Стоматолог удалил зуб пациенту, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет

Стоматолог Сет Лукхарт из города Анкоридж на Аляске был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за то, что лечил зубы пациентам, стоя на гироскутере. Об этом сообщил портал Gizmodo.

Медика осудили за мошенничество в медицинской сфере, незаконное оказание стоматологических услуг и подвержение пациентов опасности. Наказание за эти проступки — 20 лет тюрьмы, из которых восемь лет будут условным заключением.