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Стоматолог удалил зуб пациенту, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

Стоматолог Сет Лукхарт из города Анкоридж на Аляске был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за то, что лечил зубы пациентам, стоя на гироскутере. Об этом сообщил портал Gizmodo.

Медика осудили за мошенничество в медицинской сфере, незаконное оказание стоматологических услуг и подвержение пациентов опасности. Наказание за эти проступки — 20 лет тюрьмы, из которых восемь лет будут условным заключением.

Во время операций по удалению зубов Лукхарт усыплял своих пациентов. Таким образом, клиенты доктора не знали о том, что во время процедур он стоит на ховерборде. Узнав о действиях Лукхарта из опубликованного в соцсетях видеоролика, они обратились в суд.

«Я не могу сказать ничего плохого о том, что вы удалили мой зуб, я ценю это, но я думаю, что то, что вы делали, возмутительно, самонадеянно и безумно», — заявила Вероника Вильгельм, ставшая героиней видеоролика.

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