Витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти 10 лет молчания

Витч-хаус группа Salem выпустила сингл «Starfall» после почти десяти лет молчания. Музыканты опубликовали клип на новую песню на своем ютьюб-канале.

В видео, которое снял режиссер Томми Малекофф, участники коллектива путешествуют по США в сезон торнадо. По словам Pitchfork, Донахью и Джон Холланд сталкиваются со стихией между городом Тулса в Оклахоме и техасским Далласом.