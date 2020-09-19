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Гарри Стайлз снимется в ЛГБТ-мелодраме «Мой полицейский»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:38

Певец и актер Гарри Стайлз снимется в экранизации ЛГБТ-романа Бетан Робертс «Мой полицейский», сообщает Collider.

Фильм расскажет историю о школьной учительнице Марион, которая влюбляется в полицейского по имени Том, не зная о том, что Тома привлекает его новый знакомый Патрик. Действие развернется в Англии в 1950-е годы, когда гомосексуальность в Великобритании была криминализирована.

Картина покажет героев также в конце 1990-х годов, когда поженившиеся Том и Марион пригласят в свой дом пожилого инвалида Патрика и вспомнят события их общей юности. Стайлз, по информации издания, сыграет Тома, а роль Марион, вероятно, достанется звезде «Золушки» и «Аббатства Даунтон» Лили Джеймс.

Производством фильма займется студия Amazon. Продюсировать картину будет Грег Берланти, работавший раньше над «Зеленым Фонарем» и сериалами «Флэш», «Бэтвумен», «Ривердэйл» и «Леденящие душу приключения Сабрины». Режиссером ленты станет постановщик «Гения» Майкл Грандадж.

Сценарий фильма подготовил Рон Нисуонер, написавший ранее «Филадельфию» и «Разрисованную вуаль» — он адаптировал книгу Робертс еще в 2012 году. Съемки картины планируют начать в Англии весной или летом следующего года.

Стайлз дебютировал как актер в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». Также недавно он заменил Шайю ЛаБафа в фильме Оливии Уайлд «Don’t Worry Darling». Кроме того, летом Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm, а в прошлом году выпустил свой второй сольный альбом «Fine Line». Тогда «Афиша Daily» рассказывала о том, как бывший участник поп-группы One Derection превратился в главного поп-героя года.

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