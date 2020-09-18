Голосовой помощник «Алиса» научилась по-разному общаться со взрослыми и детьми

Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать детские голоса. Теперь она по-разному общается с детьми и взрослыми. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

При разговоре с ребенком «Алиса» выбирает более простые фразы и выражения. Также умная колонка подбирает для юных пользователей детский контент: вместо утреннего шоу и новостных выпусков она предлагает программы для детей, музыку для малышей или «Радио Disney». В компании отмечают, что голосовой помощник даже шутит с детьми не так, как со взрослыми.

«Семейный» режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент, можно включить во всех умных колонках. Для этого в настройках приложения нужно зайти в разделы «Устройства» и «Аккаунт». При отключении «безопасного» режима «Алиса» продолжает работать по-прежнему: детский контент не влияет на рекомендации, которые колонка даст взрослому пользователю.

Летом «Алиса» появилась в новых моделях умных колонок от компании JBL — ранее эти колонки выходили с голосовым помощником Google Assistant.