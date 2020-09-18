TikTok надеется обойти запрет на работу в США при помощи Facebook и Instagram

Временный CEO социальной сети TikTok Ванесса Паппас обратилась к Facebook и Instagram за поддержкой в связи с грядущим запретом на работу приложения в США. В своем твиттер-аккаунте Паппас призвала конкурентов «публично присоединиться и поддержать судебный процесс».

По мнению Паппас, запрет TikTok в США негативно скажется на всей индустрии социальных сетей. «Сейчас самое время отложить в сторону нашу конкуренцию и сосредоточиться на таких ключевых принципах как свобода выражения мнений и надлежащая правовая процедура», — написала она в ответе на публикацию главы Instagram Адама Моссери.

Ранее Моссери в твиттере отметил, что запрет приложения TikTok «был бы достаточно плох» для Instagram, Facebook и всего интернета. В то же время TikTok выступил с официальным заявлением: «Мы будем продолжать оспаривать несправедливый исполнительный указ».

Министерство торговли США запретило с 20 сентября любые транзакции на территории страны, связанные с приложениями TikTok и WeChat. Это означает, что американским гражданам станут недоступны обновления приложений. Кроме того, TikTok и WeChat удалят из App Store, Google Play и любых других платформ, доступных в США.