В резиденцию посла США в России прорвался россиянин на автомобиле

Неизвестный мужчина за рулем автомобиля прорвался на территорию резиденции посла США в России «Спасо-Хаус», сообщила в твиттере пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

По словам Росс, инцидент произошел примерно в 16.20 — в это время посла Джона Салливана не было дома. Мужчина, оказавшийся гражданином России, прорвался через ограждение, после чего был задержан сотрудниками посольства. Во время случившегося, как отметила Росс, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что водитель был нетрезв. «Его личность установлена. По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента.

«Спасо-Хаус» является официальной резиденцией посла США с 1933 года. В здании, расположенном в Спасопесковском переулке, жили 28 глав американской дипмиссии. Нынешний посол США в России Джон Салливан занимает свой пост с конца 2019 года.