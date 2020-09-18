«Аэрофлот» соберет экспертную группу для изменения правил перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» соберет группу экспертов для анализа своих правил перевозки животных и разработки соответствующих рекомендаций для пассажиров и сотрудников аэропортов, сообщает агентство новостей «Москва».

«В группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения «Аэрофлота», эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

15 сентября вступили в силу новые правила перевозки животных в самолетах «Аэрофлота». Теперь пассажиры смогут взять с собой лишь один контейнер с одним питомцем. Исключение сделают для котят и щенков: их можно посадить в одну клетку. Кроме того, перевозка животного на некоторых международных рейсах будет стоить 200 евро или 17,8 тысячи рублей.

Пассажиры «Аэрофлота» неоднократно жаловались на плохое обращение с животными при перелетах. В июне москвичка Кристина Иличева рассказала, как ее мать, прилетев из Шереметьево в Симферополь, получила собаку всю грязную и в крови. У питомца была повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы. Хозяйка написала претензию в «Аэрофлот», но там травмы списали на стресс, которое животное испытало в полете, и отказались взять на себя ответственность.

Еще один случай травмы собаки произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва: 17 июня там пострадала такса по имени Мила. По приезде в Шереметьево ее хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. А в июле «Аэрофлот» отказался вывозить собак из аэропорта Шанхая. Животных отправили хозяевам только через неделю.