Американская певица Эйва Макс выпустила дебютный альбом «Heaven&Hell»

Американская певица Эйва Макс, известная своими хитами «Kings&Queens» и «Who’S Laughing Now», выпустила свой дебютный альбом под названием «Heaven&Hell». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе артистки.
Пластинка состоит из 15 треков, среди которых, по словам исполнительницы, есть как дерзкие, так и нежные песни. В записи альбома Эйве Макс помогал продюсер Cirkut — номинант на «Грэмми», ранее работавший с The Weeknd, Maroon 5 и Майли Сайрус.
«Я обсуждаю двойственность проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Некоторые песни мрачные, а другие — более позитивные. «Heaven&Hell» — компромисс, золотая середина», — рассказала об альбоме певица.
Пластинка уже доступна на всех музыкальных платформах. Вместе с релизом Эйва Макс представила новый клип на песню «Naked» — видео сняла клипмейкер Ханна Люкс-Дэвис, ранее сотрудничавшая с Арианой Гранде, Холзи и Doja Cat.
Эйва Макс — 26-летняя американская поп-исполнительница родом из Милуоки, ставшая известной в 2018 году после выхода своего третьего и самого успешного на сегодняшний день сингла «Sweet but Psycho». Хит возглавил чарты более 20 стран мира и стал трижды платиновым в США.