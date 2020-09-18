Американская певица Эйва Макс выпустила дебютный альбом «Heaven&Hell»

Пластинка состоит из 15 треков, среди которых, по словам исполнительницы, есть как дерзкие, так и нежные песни. В записи альбома Эйве Макс помогал продюсер Cirkut — номинант на «Грэмми», ранее работавший с The Weeknd , Maroon 5 и Майли Сайрус.

Американская певица Эйва Макс, известная своими хитами «Kings&Queens» и «Who’S Laughing Now», выпустила свой дебютный альбом под названием «Heaven&Hell». Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе артистки.

«Я обсуждаю двойственность проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Некоторые песни мрачные, а другие — более позитивные. «Heaven&Hell» — компромисс, золотая середина», — рассказала об альбоме певица.

Пластинка уже доступна на всех музыкальных платформах. Вместе с релизом Эйва Макс представила новый клип на песню «Naked» — видео сняла клипмейкер Ханна Люкс-Дэвис, ранее сотрудничавшая с Арианой Гранде, Холзи и Doja Cat.