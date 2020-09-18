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Путин и Трамп получили Шнобелевскую премию, TikTok запретили в США и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:45

В России за сутки выявили 5905 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 1 091 186 человек, более 19 тыс. из них скончались.

Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп и лидеры некоторых других стран получили Шнобелевскую премию в области медицинского образования. Благодаря пандемии коронавируса они доказали, что «политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить актеру условный срок. А вот предыдущего защитника Ефремова — Эльмана Пашаева — лишили адвокатского статуса.

Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на концерте в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Организаторы включили фонограмму и выпустили на сцену другую девочку, не сказав об этом артистке.

Зато некоторые белорусские артисты вместе с российскими коллегами все-таки поддержали Лукашенко и выпустили клип «Любимую не отдают» (в записи участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие). Впрочем, представители Киркорова и Буйнова объявили, что певцы не знали о политическом подтексте песни.

Министерство торговли США запретило с 20 сентября на территории страны любые транзакции, связанные с приложениями TikTok и WeChat. Их удалят из App Store, Google Play и любых других платформ, доступных в США.

В США на 78-м году жизни умер писатель Уинстон Грум, известный как автор романа «Форрест Гамп», выпущенного в 1986 году. Одноименная экранизация этой книги получила шесть премий «Оскар».

Deftones выпустили клип на сингл «Genesis», Леди Гага — на трек «911», а Олег ЛСП — видео «Мамонтенок». Также совместный альбом сегодня представили группы «Пасош» и «Увула».

Команда System 108 устроит первую посткарантинную вечеринку с вечера 19-го до вечера 20 сентября в московском арт-пространстве Mutabor. В программе — лайв-сеты Mujuice, Димы Ковязина, Павла Афанасьева и Филиппа Горбачева.

Героиня российского бедрум-попа Саша Москалец выступит 23 сентября в московском клубе Powerhouse со своим сольным проектом «Лютик». Она представит альбом «Банши», который вышел этим летом, а также новые синглы.

На «Кинотавре» прошла премьера фильма «Глубже» Михаила Сегала. В честь этого в подкасте онлайн-кинотеатра Okko «Как в жизни», который ведут кинокритики Егор Сенников и Егор Беликов, разбираются с порно и тем, какое отношение оно имеет к кинематографу. Также про свой фильм эксклюзивно для Okko и подкаста рассказывают режиссер Михаил Сегал и актер Александр Паль, исполнивший главную роль.

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