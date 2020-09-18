Клиническая смерть Леди Гаги и мексиканская пустыня в клипе на трек «911»

В клипе певица предстает посередине пустыни, откуда следует до неизвестного храма, где участвует в разнообразных ритуалах, меняя облики и костюмы. В конце видео зритель узнает, что все происходящее — плод воображения артистки, попавшей в автомобильную аварию.

Певица Леди Гага опубликовала музыкальное видео на трек «911» со своего последнего альбома под названием «Chromatica». Короткометражный фильм появился на ютьюб-канале артистки.

По словам Леди Гаги, новый клип — это очень личная история о ментальном здоровье и том, как «мечты могут взаимодействовать и формировать героев внутри и вокруг нас». Как отметила певица, видео было снято во время пандемии. Его поставил режиссер Тарсем Сингх и спродюсировала The Artists Company.

«То, что некогда было моей каждодневной реальной жизнью, теперь стало фильмом, подлинной историей, которая сейчас является прошлым, а не настоящим. Это поэзия боли», — сказала артистка.

Шестой альбом Леди Гаги «Chromatica», состоящий из 16 треков, вышел в мае. Три сингла с пластинки певица выпустила еще до ее релиза («Stupid Love» и «Rain on Me» с зажигательными танцевальными клипами и «Sour Candy» в виде отдельного трека).