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Клиническая смерть Леди Гаги и мексиканская пустыня в клипе на трек «911»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

Певица Леди Гага опубликовала музыкальное видео на трек «911» со своего последнего альбома под названием «Chromatica». Короткометражный фильм появился на ютьюб-канале артистки.

В клипе певица предстает посередине пустыни, откуда следует до неизвестного храма, где участвует в разнообразных ритуалах, меняя облики и костюмы. В конце видео зритель узнает, что все происходящее — плод воображения артистки, попавшей в автомобильную аварию.

По словам Леди Гаги, новый клип — это очень личная история о ментальном здоровье и том, как «мечты могут взаимодействовать и формировать героев внутри и вокруг нас». Как отметила певица, видео было снято во время пандемии. Его поставил режиссер Тарсем Сингх и спродюсировала The Artists Company.

«То, что некогда было моей каждодневной реальной жизнью, теперь стало фильмом, подлинной историей, которая сейчас является прошлым, а не настоящим. Это поэзия боли», — сказала артистка.

Шестой альбом Леди Гаги «Chromatica», состоящий из 16 треков, вышел в мае. Три сингла с пластинки певица выпустила еще до ее релиза («Stupid Love» и «Rain on Me» с зажигательными танцевальными клипами и «Sour Candy» в виде отдельного трека).

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