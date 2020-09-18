К 2030 году Lego заменит пластик в своих конструкторах на перерабатываемые материалы

Компания Lego планирует к 2030 году перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас конструкторы Lego полностью состоят из пластиковых деталей, но в следующие три года компания финансирует 400 млн долларов (30 млрд рублей) в модернизацию производства, чтобы к следующему десятилетию полностью перейти на экологичные материалы. Кроме того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку — бумажные пакеты.