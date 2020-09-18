Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на год лишили адвокатского статуса, сообщает «Говорит Москва». Такое решение приняла адвокатская палата Северной Осетии. Ранее Пашаева, как пишет Baza, лишали статуса в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Глава адвокатской палаты Северной Осетии рассказал, что главная причина принятого решения — нарушение Эльманом Пашаевым некоторых норм кодекса профессиональной этики адвокатов.

Пашаев запомнился противоречивыми заявлениями и эксцентричными поступками в ходе судебного процесса над Ефремовым. Потерпевшие по делу говорили о том, что защитник актера подкупал свидетелей. В итоге на работу адвоката обратило внимание Министерство юстиции, которое и предложило лишить его адвокатского статуса.

Ранее актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его.