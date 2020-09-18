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Финалистка «Голос. Дети» отказалась выступать в поддержку Лукашенко. Ее песню отдали другой девочке

Анастасия Цой
Сегодня в 17:38

Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на концерте в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Организаторы включили фонограмму и выпустили на сцену другую девочку, не сказав об этом артистке.

«Сегодня я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? Это же нарушение авторских прав!» — написала в инстаграме Соколова.

Видео выступления

Издание Onliner рассказало, что девочку, которая вышла на сцену вместо Стефании Соколовой, зовут Ангелина. Изначально она должна была принимать участие в номере как танцовщица вместе с группой, но за сутки до концерта организаторы попросили заменить певицу, потому что та якобы заболела. «Мы вместе с ней за три часа выучили песню. Никто не был против, как мне продолжают говорить, вопросы с правами решены», — сообщила педагог по вокалу Ангелины.

«Суть в том, что моя девочка — не рыбка безголосая, а реальная вокалистка. Она пела песню живьем. Но со сцены невозможно было услышать звук в зале. Ангелина слышала свой голос и получила рабочий микрофон! Она пела! Почему включили «плюсовку» и на экранах слышен голос Стефании — я не знаю. Мне сказали, что техническая ошибка», — добавила она.

Пользователи инстаграма поддержали Стефанию Соколову: «Возмутительно! Опять крадут голоса», «Фраза «украли голос» заиграла новыми красками», «Спасибо тебе, Стефания, за твою гражданскую позицию. Тебя ждет больше будущее в свободной Беларуси!» и так далее.

Хедлайнером этого мероприятия в поддержку Александра Лукашенко был Николай Басков. Белорусы просили певца отказаться от участия в концерте и не поддерживать диктаторский режим. Басков в ответ только закрыл комментарии в инстаграме. Сегодня российские и белорусские артисты выпустили еще и клип в поддержку Лукашенко

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