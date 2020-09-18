System 108 устроит вечеринку в Mutabor 19 сентября. В лайнапе Mujuice, Филипп Горбачев и не только

Команда System 108 устроит первую посткарантинную вечеринку с вечера 19 до вечера 20 сентября в московском арт-пространстве Mutabor.

В программе — лайв-сеты Mujuice, Димы Ковязина, Павла Афанасьева и Филиппа Горбачева. Кроме них можно будет услышать Anit Levan, Chronic Preview, Eostra, Errortica, Mashkov, Nastya Zimens, Odopt, Séxstasy и других диджеев.