System 108 устроит вечеринку в Mutabor 19 сентября. В лайнапе Mujuice, Филипп Горбачев и не только

Команда System 108 устроит первую посткарантинную вечеринку с вечера 19 до вечера 20 сентября в московском арт-пространстве Mutabor.
В программе — лайв-сеты Mujuice, Димы Ковязина, Павла Афанасьева и Филиппа Горбачева. Кроме них можно будет услышать Anit Levan, Chronic Preview, Eostra, Errortica, Mashkov, Nastya Zimens, Odopt, Séxstasy и других диджеев.
Вечеринка будет продолжаться в течение суток, как и другие события команды System 108: например, прошлогоднее совместное мероприятие с голландским лейблом Clone Records или Test 9 и Test 8.