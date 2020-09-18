TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября. Их удалят из американских App Store и Google Play

Министерство торговли США запретило с 20 сентября любые транзакции на территории страны, связанные с приложениями TikTok и WeChat. Об этом говорится на сайте Минторга.

С 20 сентября в США будет запрещено распространение и поддержка TikTok и WeChat, а также предоставление хостинга для последнего. 12 ноября хостинг запретят и для TikTok.

По словам источника Financial Times, граждане США, которые уже установили приложения, смогут и дальше пользоваться ими, однако из‑за отсутствия обновлений стабильность работы со временем упадет.

Как пояснил Reuters собеседник в Минторге, приказ предполагает удаление TikTok и WeChat из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США. Запрет не коснется американских компаний, которые используют китайские приложения за рубежом (к примеру, у Walmart и Starbucks внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из КНР).

Свое решение Минторг объяснил интересами национальной безопасности США. По заявлениям министерства, Коммунистическая партия Китая с помощью этих приложений может нанести вред американской внешней политике и экономике.

В сообщении Министерства торговли сказано, что Дональд Трамп предусмотрел срок до 12 ноября, чтобы решить проблемы, которые TikTok создает американской нацбезопасности. Если эти проблемы удастся устранить, запрет приложения в США может быть снят.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает американским компаниям 45 дней, чтобы завершить любые сделки с компаниями Tencent и ByteDance (владельцами WeChat и TikTok соответственно). 20 сентября, когда указ вступит в силу, подобные сделки окажутся под запретом.

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