перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фильм «Доктор Лиза» стал лучшим по мнению зрителей «Кинотавра» 16:17
В Манчестере пассажир автобуса надел змею вместо медицинской маски 16:05
TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября. Их удалят из американских App Store и Google Play 16:01
На реконструкцию здания правительства потратят более 5 миллиардов рублей 15:45
Дезориентация в черно-белом пространстве: вышел новый клип Deftones «Genesis» 15:22
«ВКонтакте» запустила собственный маркетплейс 15:17
aura.by/YouTube Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко
Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко Обновлено в 15:12
Киану Ривз заявил, что новая «Матрица» не будет приквелом, и назвал будущий фильм историей любви 15:05
Новый адвокат Михаила Ефремова попросил заменить наказание актера на условное 14:01
Звезду документального сериала Netflix обвинили в производстве детской порнографии 13:14
Олег ЛСП сидит в стрип-клубе в клипе на трек «Мамонтенок» 12:58
Zui Hoang/Unsplash IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность
IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность 12:22
«Снова возвращаюсь домой»: послушайте совместный альбом «Пасоша» и «Увулы» 12:11
Умер автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум 11:43
Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании в совместном клипе «Не наговаривай» 11:16
В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса 10:46
«Яндекс.Музыка» Моргенштерн и Тимати записали совместный трек
Моргенштерн и Тимати записали совместный трек 10:22
Юрий Дудь взял интервью у создателя Nexta — главного медиа белорусского протеста 10:15
Хаски выпустил трек «Люцифер» и анонсировал новый альбом 9:44
Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию за использование пандемии 9:34
Отключить рекламу

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября. Их удалят из американских App Store и Google Play

Семён Гудошников
Сегодня в 16:01

Министерство торговли США запретило с 20 сентября любые транзакции на территории страны, связанные с приложениями TikTok и WeChat. Об этом говорится на сайте Минторга.

С 20 сентября в США будет запрещено распространение и поддержка TikTok и WeChat, а также предоставление хостинга для последнего. 12 ноября хостинг запретят и для TikTok.

По словам источника Financial Times, граждане США, которые уже установили приложения, смогут и дальше пользоваться ими, однако из‑за отсутствия обновлений стабильность работы со временем упадет.

Как пояснил Reuters собеседник в Минторге, приказ предполагает удаление TikTok и WeChat из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США. Запрет не коснется американских компаний, которые используют китайские приложения за рубежом (к примеру, у Walmart и Starbucks внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из КНР).

Свое решение Минторг объяснил интересами национальной безопасности США. По заявлениям министерства, Коммунистическая партия Китая с помощью этих приложений может нанести вред американской внешней политике и экономике.

В сообщении Министерства торговли сказано, что Дональд Трамп предусмотрел срок до 12 ноября, чтобы решить проблемы, которые TikTok создает американской нацбезопасности. Если эти проблемы удастся устранить, запрет приложения в США может быть снят.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает американским компаниям 45 дней, чтобы завершить любые сделки с компаниями Tencent и ByteDance (владельцами WeChat и TikTok соответственно). 20 сентября, когда указ вступит в силу, подобные сделки окажутся под запретом.

Новость дополняется.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
джаз
«Рихтерфест-2020»
Лучший авангардный фестиваль Москвы
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить