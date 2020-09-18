В Манчестере пассажир автобуса надел змею вместо медицинской маски

В автобусе английского города Манчестер заметили мужчину в странной маске, которая, как оказалось, была вовсе не маской, а живой змеей, пишет Би-би-си.

Одна из пассажирок обратила внимание, что в автобусе никто «и бровью не повел» при виде змеи и, вообще, она не беспокоила окружающих. Впрочем, власти Манчестера уже заявили, что змея не может считаться подходящей заменой медицинской маске.

«Правительственные инструкции однозначно дают понять, что не обязательно носить на лице именно медицинскую маску, это может быть шарф или бандана. И, хотя эти правила можно воспринимать по-разному, они не распространяются на змеиную кожу — особенно если она все еще на змее», — заявил представитель Департамента транспорта Манчестера.