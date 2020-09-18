Дезориентация в черно-белом пространстве: вышел новый клип Deftones «Genesis»

Калифорнийские рокеры Deftones выпустили второй сингл со своего грядущего альбома «Ohms» — рефлексивную песню «Genesis», выполненную в привычной для коллектива динамике: громко — тихо и мелодично — громко.

Видео на песню скроено из черно-белых кадров выступления Deftones, которые пульсируют и накладываются друг на друга. Режиссер клипа Себастьян Кёков считает, что визуальный ряд отлично передает дезориентирующую атмосферу песни.