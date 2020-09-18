Дезориентация в черно-белом пространстве: вышел новый клип Deftones «Genesis»

Калифорнийские рокеры Deftones выпустили второй сингл со своего грядущего альбома «Ohms» — рефлексивную песню «Genesis», выполненную в привычной для коллектива динамике: громко — тихо и мелодично — громко.
Видео на песню скроено из черно-белых кадров выступления Deftones, которые пульсируют и накладываются друг на друга. Режиссер клипа Себастьян Кёков считает, что визуальный ряд отлично передает дезориентирующую атмосферу песни.
В конце августа Deftones представили заглавную песню «Ohms» с грядущего альбома. Выход самой пластинки намечен на 25 сентября — она станет первой для Deftones с 2016 года, когда свет увидел лонгплей «Gore».
В следующем году Deftones приедут в Москву, чтобы выступить на Park Live. Концерт должен был пройти этим летом, но из‑за пандемии коронавируса фестиваль пришлось перенести на 2021 год.