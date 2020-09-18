Киану Ривз заявил, что новая «Матрица» не будет приквелом, и назвал будущий фильм историей любви

Киану Ривз на передаче «The One Show» на BBC рассказал некоторые подробности о четвертой части «Матрицы». По словам актера, который вернулся к роли Нео, сейчас съемки проходят в Берлине.

Ривз не раскрыл сюжет фильма, но отметил, что авторы не намерены возвращаться к прошлому франшизы, а значит, четвертая часть «Матрицы» не будет приквелом. Ранее были слухи, что в картине появится молодой Морфеус.

«Мы здесь пытаемся сотворить магию. У нас есть замечательный режиссер Лана Вачовски, и она написала прекрасный сценарий. Это история любви», — сказал Ривз. Он добавил, что картина вдохновит поклонников франшизы.

Ранее Лилли Вачовски заявила, что вся вселенная «Матрицы» является метафорой о трансгендерах. Киану Ривз признался, что не знал об этом.

Вместе с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в фильме снимаются Джада Пинкетт Смит (она вернется к роли Найоби), Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея. В прокат четвертая часть выйдет в апреле 2022 года.