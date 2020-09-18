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«ВКонтакте» запустила собственный маркетплейс

Илья Голубев
Сегодня в 15:17

У соцсети «ВКонтакте» появился собственный маркетплейс, который так и называется — «Маркет», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе соцсети.

Уточняется, что в «Маркете» доступны все функции обычных интернет-магазинов, совмещенные с возможностями социальных сетей. Стало удобнее смотреть товары сообществ или друзей, получать персональные подборки и рекомендации покупок. По данным соцсети, сейчас на площадке представлены предложения от 190 тыс. продавцов. Они также могут получить верификацию, которая дает преимущество в поисковой выдаче.

© Пресс-служба «ВКонтакте»

В последнее время разработчики «ВКонтакте» внедряют все больше социальных сервисов, связанных не только с общением, образованием и культурой, но и с повседневной жизнью: недавно, например, в соцсети появились сервисы поиска жилья и работы. Также соцсеть запустила групповые видеозвонки на 128 человек и функцию текстовых трансляций.

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